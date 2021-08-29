 

Разумков заявил, что предложений от нардепов о смене главы Рады не поступало, но “все может измениться”

29.08.2021, 22:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Всегда все может измениться, но по состоянию на сегодняшний день… предложений от народных депутатов, чтобы сменить голову Верховной Рады, не поступало”, – сказал Разумков.

Он добавил, что “не видит такого развития событий для себя”.

“Мне нравится моя работа, надеюсь я достаточно эффективно ее выполняю и буду делать это в дальнейшем, сколько отведено будет Верховной Радой Украины”, – отметил Разумков.

Разумков был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентской партии “Слуга народа” (под №1) в июле 2019 года. Сейчас является председателем парламента (формально спикер и его заместители не входят в состав фракций).

Контекст:

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля 2020 года “Украинская правда” со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции “Слуга народа”. Президент, по данным собеседников издания, сказал: “Не нравится – освобождай место”. “Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: “Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности”. На том и разошлись”, – сообщило издание. 

Разумков в марте сказал, что у него “достаточно хорошие” отношения с Зеленским. В апреле он отметил, что “парламент всегда был самостоятельной институцией”.

“Дискуссии [с Зеленским] были всегда, в том числе во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере, хочется в это верить”, – говорил он. 

По данным “Украинской правды”, Зеленский недоволен самостоятельностью Разумкова, однако Офис главы государства (ОПУ) решил пока “не форсировать” его замену на посту спикера Верховной Рады первым заместителем Русланом Стефанчуком; в том числе из-за того, что людям нужно “как-то объяснить”, почему Разумков должен уйти с должности.

Согласно исследованию Социологической группы “Рейтинг”, которое проводили в период с 29 июля по 4 августа, Зеленский и Разумков лидируют в рейтинге доверия украинцев. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Следователя центрального аппарата СК задержали за получение крупной взятки

15.08 / В МИД рассказали об отношении Москвы к талибам

01.03 / Отец финского лыжника похвастался «снятым с русских скальпом»

09.12 / Третьякова: Деньги из госбюджета должны направляться на закупку услуг, а не на содержание общественных организаций

23.11 / ГИБДД объяснила суть новых правил экзаменов на права

09.08 / Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии

19.07 / В Украине в воскресенье больше всего прививок от коронавируса сделали в Одесской области

02.07 / Посольство Великобритании перед матчем Евро 2020 против Украины пожелало украинской сборной в ближайшем будущем сыграть в освобожденном Донецке

14.12 / Дед Мороз оценил сложность 2020 года

27.09 / В работе видеокарты GeForce RTX 3080 обнаружились неполадки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика