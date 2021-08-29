Виктория Боня обескуражила подписчиков нетрадиционным методом лечения спины

Популярная телеведущая и модель Виктория Боня разместила на своей странице в Instagram необычную публикацию, посредством которой презентовала подписчикам примененный ей нетрадиционный метод лечения собственной спины. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы фолловеров.

В кадрах опубликованного в микроблоге видео Боня, облаченная в серые спортивные брюки и темную куртку с капюшоном, прилегла на медицинский стол, готовясь стать пациенткой врача, стоящего поблизости. Последний взяв в правую руку молоток и левой наставив на спину Виктории Бони специальную наставку из дерева, несколько раз энергично ударил по приспособлению. Примечательно, что до начала процедуры медик весьма пессимистично охарактеризовал внешние симптомы телеведущей, которые она сама тут же продублировала вслух известным нецензурным словом. В конце видеопубликации, после манипуляций, модель, встав со стола с видом некоторого дискомфорта, все же смогла придать своему лицу радостное выражение и весело продекламировать: “А мне не больно, курица довольна!”.



Изображение взято с: [email protected]

Более подробно суть презентованного метода Боня изложила в сопроводивших ролик откровениях. В частности, она упомянула, что врач является линейным костоправом – специалистом медицины по лечению болезней спины. К слову, предвосхищая возможные эксцессы в комментариях, она сразу предупредила: “Слабонервным не смотреть. Умникам не умничать. Это нетрадиционная медицина”. Также телезвезда упомянула, что имела проблему со здоровьем в виде смещения таза, полученного на съемках проекта “Вышка”, и страдала от неё около года. В итоге, по её словам, вышеуказанный врач исправил ситуацию за три сеанса.



Изображение взято с: [email protected]

Стоит отметить, что далеко не все посетители страницы ведущей разделили её оптимизм: в частности, одна из подписчиц заявила, что её собственные визиты к презентованному медику не дали никакого положительного результата. Впрочем, абсолютное большинство поклонников всерьез заинтересовались протеже Виктории Бони, попутно восхитившись мужеству любимицы. За четверть суток публикация набрала более 500 тысяч просмотров.

Источник: www.instagram.com