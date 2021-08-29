iPhone 13 сможет совершать звонки вне зоны покрытия сети

Готовящиеся к выходу осенью новые модели iPhone 13 смогут совершать звонки, даже если будут находиться вне зоны действия сети. Об этом проинформировал аналитик Минг-Чи Куо.

По его словам, новинки обзаведутся оборудованием, которое предусматривает подключение к спутникам на низкой околоземной орбите. Это позволит звонить и отправлять СМС из местности, где отсутствует покрытие 4G или 5G. По предварительным данным, поставщиком соответствующих услуг станет Globalstar, сотрудничество с которой налаживает компания Apple.

Сотрудники «яблочной» корпорации настроены оптимистично по отношению к тенденциям спутниковой связи, отметил Куо. Более того, в ней даже создали специальную команду, целью которой является исследование и разработка таких технологий.

Источник: www.ferra.ru