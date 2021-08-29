 

Президент ФИФА назвал ЧМ по пляжному футболу в РФ лучшим в истории

29.08.2021, 22:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЧемпионат мира по пляжному футболу, который прошел в России, стал лучшим в истории, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино. Чемпионом стала российская сборная.

В финале команда РФ со счетом 5:2 победила сборную Японии. Обладателями бронзовых наград стали футболисты из Швейцарии. Победа в ЧМ стала для российской сборной третьей в истории.

«Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории. Три года назад был лучший чемпионат мира, теперь этот», – приводит слова Инфантино ТАСС.

Президент ФИФА поделился эмоциями от возвращения в Москву, спустя три года после чемпионата мира по футболу: «Три года назад были эмоции, сегодня тоже большие эмоции». Он заявил, что «ощутил большие эмоции от возвращения в Москву, очень счастлив». По его словам, «русские люди должны чувствовать гордость, ведь команде достался титул, только один чемпион на турнире»

Напомним, ЧМ по пляжному футболу проходил в Москве с 19 по 29 августа. В 2018 году ФИФА признала чемпионат мира по футболу в РФ лучшим в истории.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.03 / «Походит на диктатуру» — ведущий Fox News об аресте участницы его программы, пожаловавшейся на местные власти

04.09 / С начала перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений

15.07 / Отставку Авакова объяснили просьбой Зеленского, а не визитом дипломата США

31.10 / Запасайтесь вином – DM о реакции британских соцсетей на новость о вероятном новом карантине в стране

02.09 / Белый дом и демократы не могут договориться о новом пакете экономической помощи

17.04 / Guardian – попытка подыграть США — Москва отреагировала на поддержку Лондоном новых американских санкций

10.04 / Стало известно, почему компания Apple так и не выпустила свой iMessage

30.07 / Пушков оценил идею Трампа о переносе выборов в США

03.11 / Канцлер Австрии назвал нападения в Вене терактом

17.04 / Зеленский попытался запугать Донбасс и Крым сравнением с Чернобылем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика