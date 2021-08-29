Президент ФИФА назвал ЧМ по пляжному футболу в РФ лучшим в истории

Чемпионат мира по пляжному футболу, который прошел в России, стал лучшим в истории, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино. Чемпионом стала российская сборная.

В финале команда РФ со счетом 5:2 победила сборную Японии. Обладателями бронзовых наград стали футболисты из Швейцарии. Победа в ЧМ стала для российской сборной третьей в истории.

«Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории. Три года назад был лучший чемпионат мира, теперь этот», – приводит слова Инфантино ТАСС.

Президент ФИФА поделился эмоциями от возвращения в Москву, спустя три года после чемпионата мира по футболу: «Три года назад были эмоции, сегодня тоже большие эмоции». Он заявил, что «ощутил большие эмоции от возвращения в Москву, очень счастлив». По его словам, «русские люди должны чувствовать гордость, ведь команде достался титул, только один чемпион на турнире»

Напомним, ЧМ по пляжному футболу проходил в Москве с 19 по 29 августа. В 2018 году ФИФА признала чемпионат мира по футболу в РФ лучшим в истории.