Талибы потребовали от Гани вернуть деньги

Ашраф Гани, который до бегства из Афганистана возглавлял страну, должен вернуть средства, полученные незаконным путем, сообщил представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин.

Как сообщил Шахин, если Гани «взял деньги у народа Афганистана, деньги, которые, ему не принадлежали, он должен их вернуть». «Почему он должен присваивать себе народные деньги?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Doha News.

Шахин заявил, что талибы предлагали Гани «осуществить мирную передачу власти», ожидая его «у ворот Кабула». Однако Гани, по словам представителя катарского офиса, «неожиданно для всех бежал, бросил правительство». Шахин считает, что Гани «создал ситуацию, при которой в городе стало небезопасно, началась беспорядочная стрельба».

Напомним, в посольстве РФ рассказали, что Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны: «Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле».