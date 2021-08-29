Созданы роботизированные трости для незрячих

Ученые из университета в Вирджинии предложили уникальную разработку, которая, по их мнению, поможет улучшить мобильность людей, потерявших зрение

Ранее слепые, чтобы нормально ориентироваться на местности, использовали трость и собаку-поводыря. Теперь же достаточно будет только одной умной трости, которая обрела качества роботизированного устройства.

Речь идет о том, чтобы оснастить обычную трость довольно-таки простым роликовым устройством для ощупывания дороги, к которому прилагается современное электронное устройство, не уступающее искусственному интеллекту. В результате получается система компьютерного зрения, которая постоянно сообщает о необходимом направлении движения и предупреждает о препятствиях.