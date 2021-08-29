 

Умер экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

29.08.2021, 22:04, Новости дня
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В память о Рогге МОК постановил приспустить на пять дней флаг в Олимпийском доме, Олимпийском музее и на всех объектах комитета.

Рогге – восьмой президент МОК. Он возглавлял организацию с 2001-го по 2013 год, после чего стал почетным президентом комитета.

Контекст:

Рогге был хирургом-ортопедом в области спортивной медицины. Он был чемпионом Бельгии по регби, 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Рогге участвовал в соревнованиях по парусному спорту на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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