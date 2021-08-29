“Работает нормально”. Малюська сообщил, что Минюст взял на работу приговоренную к пожизненному заключению

“Пожизненника (а точнее, пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны”, – написал он.

Министр подчеркнул, что “работать надо всем работоспособным”.

“На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненниками это не просто заработок, но и ресоциализация – главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности”, – считает Малюська.

Он также отметил, что “Минюст должен делать из преступников нормальных, безопасных граждан”.

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О готовности брать на работу приговоренных к пожизненному заключению Малюська говорил в апреле 2020 года. Он тогда отмечал, что “огромное количество “пожизненных” – крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди”.

Контекст:

В октябре 2020 года Малюська приводил данные, что в Украине в местах заключения содержат более 1,5 тыс. осужденных на пожизненные сроки, при этом содержание каждого из них обходится ежемесячно не менее чем в 10 тыс. грн.

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