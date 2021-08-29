Разумков призвал Данилова показать пальцем, на кого из депутатов оказывается давление олигархов или извиниться

“Я думаю, что господин Данилов как ответственный гражданин уже обратился к правоохранительным органам, НАБУ, НАПК, потому что связь с олигархами, если они имеют влияние [на нардепов] – это коррупция. Более того, я готов предоставить для этого и трибуну Верховной Рады Украины – ну, чтобы пальцем показать, на кого именно оказывается такое давление. И если такого не произойдет, то возможно, придется извиниться перед народными депутатами и перед украинским парламентом”, – сказал Разумков.

Глава Рады отметил, что у него были “заочные и очные дискуссии” с Даниловым относительно органа, который должен определять перечень олигархов. Разумков считает, что это не должно относиться к полномочиям СНБО.

В то же время, если законопроект о деолигархизации будет объективным и сбалансированным, то он может быть проголосован во втором чтении в стенах Верховной Рады, резюмировал спикер парламента.

Данилов считает, что украинцы живут “в крайне тяжелом положении” именно потому, что приходится жить по законам, принятым при поддержке олигархов. “Влияние олигархов именно на Верховную Раду – оно на сегодняшний день очень и очень большое, и мы можем видеть это по законам, которые принимаются. И это нужно прекращать”, – отмечал 22 августа секретарь СНБО.

Контекст:

15 апреля на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

Данилов сказал, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался. В “Слуге народа” считают, что до пяти действующих нардепов из других фракций могут быть причислены к олигархам.

Законопроект “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования; является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость его активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

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