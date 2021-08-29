 

Историк Кнутов рассказал об уникальной точности российской бомбы «Дрель»

29.08.2021, 22:00, Разное
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Специалисты оборонно-промышленного комплекса РФ решили самую сложную задачу в работе планирующей авиабомбы ПБК-500У «Дрель». Об этом пояснил историк и эксперт в военной сфере Юрий Кнутов.
Бомба оснащена новейшей системой наведения, которая предусматривает исключение нанесения авиаударов по гражданским объектам. Ранее с этим вопросом возникали трудности, поэтому проделанная работа обеспечит боеприпасу уникальную точность. По словам Кнутова, комплекс функций напрямую связан с «компьютерным зрением». Именно оно позволяет идентифицировать различные объекты в разных условиях, что обеспечивает успешную сортировку военных целей от гражданских.

Аналогичные функции в настоящее время разрабатываются и для нового поколения перспективного танка «Армата», а также для другой отечественной боевой техники, цитирует слова Кнутова издание «ПолитЭксперт».



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