Историк Кнутов рассказал об уникальной точности российской бомбы «Дрель»

Специалисты оборонно-промышленного комплекса РФ решили самую сложную задачу в работе планирующей авиабомбы ПБК-500У «Дрель». Об этом пояснил историк и эксперт в военной сфере Юрий Кнутов.

Бомба оснащена новейшей системой наведения, которая предусматривает исключение нанесения авиаударов по гражданским объектам. Ранее с этим вопросом возникали трудности, поэтому проделанная работа обеспечит боеприпасу уникальную точность. По словам Кнутова, комплекс функций напрямую связан с «компьютерным зрением». Именно оно позволяет идентифицировать различные объекты в разных условиях, что обеспечивает успешную сортировку военных целей от гражданских.

Аналогичные функции в настоящее время разрабатываются и для нового поколения перспективного танка «Армата», а также для другой отечественной боевой техники, цитирует слова Кнутова издание «ПолитЭксперт».