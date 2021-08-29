Российский ученый не считает воду из перекрытого Украиной канала нужной для Крыма

Учёный-океанограф Николай Дьяков не считает воду из перекрытого Украиной Северо-Крымского канала важной для дальнейшего развития Крыма. Сейчас полуостров может восполнить запасы из других источников.

Как объяснил эксперт, канал использовался для транспортировки внушительного объёма воды. Вся она зачастую использовалась для сельскохозяйственных нужд и её недостаток в теории может негативно сказаться на развитии этого направления. Несмотря на это, власти Крыма имеют всё необходимое, чтобы справляться своими силами.

В завершении Николай Дьяков рассказал, что сельскому хозяйству в Крыму в краткосрочной перспективе ничего не угрожает. Полуостров может обойтись без воды из Днепра и восполнить недостающий резерв из других источников, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».