 

Польские пограничники задержали разрушавших забор на границе с Белоруссией нарушителей

29.08.2021, 21:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией, информирует Пограничная стража Польши.

«Сотрудники Пограничной стражи совместно с солдатами Войска польского задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один житель Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Белоруссии», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что «среди задержанных – Бартош К (по польским законам фамилия задержанных не называется)». Предположительно речь идет об активисте фонда «Открытый диалог» по имени Бартош Крамек. Главой данного фонда является его жена Людмила Козловская – гражданка Украины, ранее депортированная из Евросоюза после того, как проверкой финансовой деятельности организации занялось Агентство внутренней безопасности Польши.

Ранее Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью. 

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / Врио губернатора Иркутской области вышел к протестующим у здания правительства

16.03 / Суд оставил под домашним арестом ветерана Фортуну

12.02 / Ветеринары проверили окрашенных в зеленый цвет собак в Подмосковье

21.08 / Hill – Байден пообещал положить конец «тёмным временам» в Америке

06.08 / Лукашенко заявил о «бестолковом» отношении Украины к Крыму

07.05 / С прилавков исчезли дешевые смартфоны Huawei

02.03 / В результате пожара в психоневрологическом интернате под Тверью погиб человек

27.06 / Independent – Джонсон пообещал конструктивный диалог с Брюсселем, но не исключил и «жёсткого» разрыва с ЕС

01.07 / Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала

26.07 / Российские ученые представили новую технологию очистки водопроводной воды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика