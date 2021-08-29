“Талибан” пообещал не мешать выезду граждан из Афганистана – Госдепартамент США

“Мы получили от “Талибана” заверения относительно того, что всем иностранцам и всем афганцам, получившим от наших властей разрешение на въезд, будет разрешено безопасно и спокойно добраться до пунктов отправки и покинуть страну”, – отмечается в документе.

Страны, подписавшие заявление, намерены продолжить предоставлять некоторым афганцам разрешение на въезд.

“У нас есть четкие ожидания и обязательства со стороны талибов, что они могут путешествовать в наши страны”, – подчеркивается в тексте заявления.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Посол Великобритании в Кабуле Лори Бристоу сообщал, что Лондон эвакуировал около 15 тыс. гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, помогавших Соединенному Королевству во время военной операции в стране. Глава Белого дома Джо Байден говорил 28 августа, что США эвакуировали из Кабула более 117 тыс. человек.

По данным МИД, из Афганистана в Киев эвакуировали более 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, правозащитников и людей, которым угрожала опасность. Украина – восьмая в Европе по числу эвакуированных из Кабула людей.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны “Большой семерки” (G7) потребовали от группировки “Талибан” обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа.

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