Экипаж корабля ВМФ РФ одним предложением встревожил военных США
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Экипаж корабля ВМФ РФ в Беринговом проливе одним предложением встревожил военных США. Моряки послали сообщение: «Не нервничайте, это просто свободная навигация».
Именно подобное сообщение неоднократно посылали американские боевые корабли, когда подходили близко к акваториям других стран. В действительности подобные действия можно рассматривать как обычное судоходство, пока оно не нарушает государственных границ. Сейчас же аналогичная формулировка была применена к стороне США, когда корабль ВМФ РФ привлёк повышенное внимание Вашингтона.
Китайские эксперты отметили, что проведение Россией крупномасштабных военных учений в Беринговом проливе можно назвать ответной реакцией на аналогичные действия со стороны США. В свою очередь остаётся открытым вопрос, почему именно в Вашингтоне обсуждают сообщение российский моряков, пишет интернет-издание «Слово и Дело».
Смотреть комментарии → Комментариев нет