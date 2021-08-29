Экипаж корабля ВМФ РФ одним предложением встревожил военных США

Экипаж корабля ВМФ РФ в Беринговом проливе одним предложением встревожил военных США. Моряки послали сообщение: «Не нервничайте, это просто свободная навигация».

Именно подобное сообщение неоднократно посылали американские боевые корабли, когда подходили близко к акваториям других стран. В действительности подобные действия можно рассматривать как обычное судоходство, пока оно не нарушает государственных границ. Сейчас же аналогичная формулировка была применена к стороне США, когда корабль ВМФ РФ привлёк повышенное внимание Вашингтона.

Китайские эксперты отметили, что проведение Россией крупномасштабных военных учений в Беринговом проливе можно назвать ответной реакцией на аналогичные действия со стороны США. В свою очередь остаётся открытым вопрос, почему именно в Вашингтоне обсуждают сообщение российский моряков, пишет интернет-издание «Слово и Дело».