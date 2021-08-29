Мнение: Ремейк Электрограда

В СМИ пишут, что одним из городов, которые Шойгу собрался строить в Сибири, может быть Электроград.

Город собирались строить еще в СССР, но из-за Перестройки и "святых 90х" все похерили и на месте будущего города ныне одни руины остались.

Ну а теперь вроде как есть планы руины убрать и начать заново строить на том же месте опираясь на советский проект.

Напомним, ранее во время рабочей поездки в Новосибирск глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости строительства в Сибири нескольких крупных городов, которые в перспективе станут экономическими и научно-промышленными центрами страны. Также Шойгу подчеркнул, что в идеале, население каждого из таких городов должно составлять порядка одного миллиона жителей. Кроме того, министр обороны высказался за перенос в Сибирь столицы России.

Указанная тема вызвала определённый резонанс в отечественных СМИ, которые наперебой публиковали предположения российских и зарубежных экспертов относительно настоящих целей, которые кроются за предложениями Сергея Шойгу. В частности, китайские СМИ выдвигали предположение, что возможный перенос российской столицы в Сибирь — это чуть ли не вопрос сохранения суверенитета России в перспективе ближайших 30-50 лет. В данном случае китайские журналисты имели ввиду, что чем дальше российская столица находится от границ стран НАТО тем лучше.

Накануне сюжет получил неожиданное продолжение, когда ряд отечественных СМИ опубликовал ставшую известной некоторую информацию относительно строительства первого из пяти предложенных Шойгу городов. Так, издание «URA.RU«, ссылаясь на высокопоставленный источник из Хакасии, пишет, что вероятнее всего первый из городов будет основан на идее создания «Электрограда».

По его словам, в 1970-е годы в регионе пробовали создать крупнейший в СССР промышленный кластер, тогда объявлялась всесоюзная стройка. Однако проект не успели реализовать.

В Минусинской котловине, где, по информации указанного СМИ источника, планируется строить город, с точки зрения инфраструктуры наиболее подготовленной является территория на границе Красноярского края и Хакасии. «От Абакана к Трансибу идет железная дорога. Есть трасса Красноярск — Абакан — Минусинск — Кызыл [столица Тывы].

Поэтому там в советское время и начинали строить Электроград — 12 заводов должны были встать вдоль этой трассы. Однако во времена перестройки проект остановился, и там остались лишь разрушенные цеха и сваи так и не построенных производственных корпусов. Теперь возникла идея реанимировать проект», — пояснил источник издания.

Также источник СМИ считает, что министр обороны, предложивший построить в Сибири несколько современных городов, намерен в том или ином виде реанимировать именно описываемый проект.

http://rbnnews.ru/2021/08/29/smi-stali-izvestny-podrobnosti-stroitelstva-v-sibiri-pervogo-goroda-po-idee-shojgu/ – цинк

https://ura.news/articles/1036282905 – первоисточник

—