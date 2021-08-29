«Сделали ставку на совместную работу»: Герман Греф рассказал о готовящемся объединении Сбербанка и букмекерской конторы

Сбербанк России готовится к слиянию с букмекерской конторой «1хСтавка». Об этом заявил председатель правления крупнейшего банка страны Герман Греф. По его словам, грядущее объединение будет взаимовыгодным за счет глубокой интеграции букмекеров в экосистему Сбербанка.

«Действительно, мы приняли такое решение. Мы с командой обсуждаем, как провести слияние наиболее эффективно, есть несколько хороших идей. Во-первых, поменяем название на «1хБанк», а «1хСтавка» станет нашим подразделением, обязательно приведем их дизайн в соответствие с нашим. Во-вторых, ставить со Сбербанком станет гораздо проще. В первую очередь, упростим верификацию у букмекера для наших клиентов. Также проценты по вкладам можно будет перечислять на счет в 1х и брать кредиты, чтобы отыграться. Ставить можно будет и квартиры, взятые в ипотеку. Ну и в-третьих, мы начнем принимать ставки на номер в очереди, который вы получите, придя в отделение», – рассказал Греф.

В букмекерской конторе подтвердили, что слияние действительно готовится. “

«Будем счастливы работать с банком, который очень близок нам по духу», – заявили в пресс-службе.

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