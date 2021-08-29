 

Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400

29.08.2021, 20:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТурция не сомневается, что приобретет у РФ второй полк зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил президент республики Тайип Эрдоган.

«Насчет покупки в РФ второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Во время тушения пожаров [на юге республики в августе] мы использовали российские самолеты. В последнем телефонном разговоре [с президентом РФ Владимиром Путиным] мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявил, что новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / “По просьбе Путина и Порошенко”. Bihus.info опубликовал новые записи разговоров Медведчука

20.01 / Умер украинский дизайнер Сергей Ермаков

11.05 / У берегов Ливии перевернулась лодка с более чем 700 мигрантами

11.06 / Брежнева впервые прокомментировала скандальное заявление Ани Лорак о Константине Меладзе

13.01 / Продажи автомобилей Lamborghini снизились на 10% в 2020 году

24.01 / Новый глава ХДС – здоровье важнее образования

26.03 / Британские ученые обнаружили четыре «горячих юпитера»

21.10 / ВОЗ связала рост заражений в США и Европе с недостаточным соблюдением карантина

17.07 / Гибридный Mitsubishi Eclipse Cross 2022 года выходит на рынок

25.06 / “Красный Яр” добился первой победы в новом сезоне чемпионата России по регби

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика