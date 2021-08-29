Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400

Турция не сомневается, что приобретет у РФ второй полк зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил президент республики Тайип Эрдоган.

«Насчет покупки в РФ второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Во время тушения пожаров [на юге республики в августе] мы использовали российские самолеты. В последнем телефонном разговоре [с президентом РФ Владимиром Путиным] мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявил, что новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО