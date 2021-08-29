Талибы решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане

Студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных классах, информирует телеканал Tolo News со ссылкой на назначенного талибами и. о. министра высшего образования страны Абдулу Баки Хаккани.

По словам Хаккани, девочки имеют право на образование, но они не могут учиться вместе с мальчиками. Он добавил, что студенткам предоставят «безопасную образовательную среду», передает РИА «Новости».

Он пообещал, что университеты скоро снова откроются и преподавателям, и сотрудникам министерства высшего образования выплатят зарплаты.

Министерство высшего образования Афганистана провело конференцию в Кабуле, в которой приняли участие преподаватели университетов, представители научных кругов и бывшие чиновники ведомства. Бывшие сотрудники системы образования и преподаватели вузов Афганистана призвали талибов сохранить и модернизировать существующую систему образования вместо того, чтобы создавать новую.

Ранее талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.