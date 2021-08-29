 

Талибы оценили идею создания «зоны безопасности» в Кабуле

29.08.2021, 20:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредставитель движения «Талибан» (запрещено в России) заявил, что в создании под контролем ООН «зоны безопасности» в Кабуле нет необходимости.

«В этом нет необходимости. Афганистан – независимая страна. Может ли такая зона быть создана во Франции или Великобритании?» – сказал представитель движения Сухейль Шахин в интервью телеканалу France Inter, передает РИА «Новости».

Он добавил, что движение поддерживает идею заключения соглашения с «некоторыми странами», чтобы они помогли движению восстановить работу аэропорта Кабула.

Напомним, на заседании СБ ООН Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации.

В ночь на субботу Франция объявила о завершении операции по эвакуации своих граждан и союзников-афганцев. Напомним, Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.



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