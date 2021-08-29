Белая рубашка и не только: базовые предметы гардероба, чтобы выглядеть стильно

Чтобы выглядеть стильно, необязательно каждый сезон покупать себе уйму новых вещей. Достаточно создать себе базовый гардероб из одежды, которая будет актуальна на протяжении многих лет. Сделайте акцент на качество, а не на количество, чтобы всегда выглядеть стильно и элегантно. Какая одежда должна быть в гардеробе любой женщины? Расскажем ниже о 7 базовых вещах.

Белая рубашка

Белая рубашка – это классика в простоте. Она всегда будет основой официально-делового стиля. Могут меняться фасоны рубашек, длина рукава, но она никогда не выйдет из моды. Ее преимущество в том, что она сочетается с любой одеждой. Белую рубашку можно носить с джинсами, классическими брюками, разными юбками. Ее надевают под пиджаки и джинсовые куртки, пальто и кардиганы. Помните, что в моде классическая белизна. Это значит, что рубашка должна быть белой, а не кремовой, бежевой или светло-желтой.

Юбка миди

Юбка миди хороша тем, что ее можно надеть как на работу, так и на прогулку по городу. Она выигрышно смотрится как на низких, так и на высоких девушках. Старайтесь выбирать модель с высокой талией, чтобы визуально удлинить ноги. Цвет юбки может быть любым. Черная или темно-серая подойдет для работы в офисе. А на прогулку или вечеринку можно выбрать светлую или яркую блузку.

Юбки миди выглядят женственно и элегантно. Приталенный фасон мягко облегает бедра, скрывая их недостатки. Материал юбки тоже бывает разным. Выбирайте модели из плотной ткани, если планируете носить ее на работу. А на лето можно купить юбку из воздушных или атласных материалов. Экспериментируйте и с фасонами. Юбка-карандаш – это нетленная классика, но зацикливаться только на ней не стоит.

Прямые джинсы с высокой талией

Джинсы с высокой талией прочно закрепились в мире моды. Эксперты предсказывают, что они не потеряют своей актуальности на протяжении многих сезонов. Основой базового гардероба лучше сделать прямые джинсы нейтральных цветов. Можно приобрести пару, например, темные или светлые. В моде чуть укороченные джинсы, оголяющие лодыжки. Такие модели выглядят женственно и аккуратно. А еще они достаточно практичные: в них удобно ходить и на вечеринки, и на работу.

Майка с высоким воротником (обязательно без рукавов)

И обычная майка может стать основой гардероба. Но одежда с высоким воротом сейчас находится на пике моды. Особенно хорошо такие майки сочетаются с пиджаками, кардиганами и даже пальто. Они выглядят женственно, элегантно и стильно. И у такой майки обязательно не должно быть рукавов, иначе наличие высокого воротника теряет свой шарм.

Блейзер

Блейзер – это массивный пиджак с широкими плечами. Он выглядит не так строго, как классические модели, которые больше подойдут для офиса, а не для повседневности. Блейзеры же можно носить как с рубашками, так и с футболками и майками. Экспериментировать можно и с цветом. В моде как однотонные блейзеры нейтральных тонов, так и цветные модели с узорами и принтами. Такие пиджаки носят с брюками, джинсами, юбками и даже платьями.

Комбинезон

Стильный комбинезон может стать основой вашего гардероба. У него много преимуществ: он выглядит стильно, удобен и легок. А еще вам не придется тратить уйму времени на подбор других вещей, которые сочетались бы с ним. Достаточно надеть легкую обувь и взять яркую сумку. Если в слитном комбинезоне вы чувствуете себя неуютно, замените его на однотонный спортивный костюм. А еще выбирайте модели с завышенной талией. Они визуально удлинят ваши ноги.

Белые джинсы

Белые джинсы, может быть, и не могут похвастаться практичностью, но выглядят они всегда женственно и стильно. Такие брюки становятся изюминкой образа: носите их с темными или цветными рубашками, футболками и майками. А еще обязательно подберите яркую обувь, чтобы создать контраст в образе.