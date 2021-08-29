“Лава” на ваших ногтях: «термический» маникюр – горячий тренд из соцсетей

“Инстаграм” уже давно стал той площадкой, на которой создаются и моментально распространяются новые тренды. Новый маникюр, появившийся в Instargram, набирает множество просмотров и лайков. Ногти – это визитная карточка любой девушки. Он многое может рассказать об увлечениях и жизненном кредо хозяйки. Поэтому каждая красавица стремится создать на своих ногтях нечто особенное.

Новое слово в нейл-арте

“Лава” на ногтях – это воплощение нового тренда в мире нейл-арта. Термический лак (температурный лак) постепенно утратил свою актуальность, уступив первое место 3D-маникюру и принту, имитирующему срез натурального камня. Однако вскоре появилась новая тенденция – маникюр, напоминающий картинку, которую демонстрирует камера тепловизора.

Секрет уникального покрытия в использовании нескольких контрастных оттенков гель-лака, нанесенных друг на друга. После полного высыхания последнего слоя мастер делает небольшие вертикальные пропилы на ногте, обнажая тем самым нижние слои лака.

В результате получается прекрасный визуальный эффект. Прелесть такого маникюра в том, что он долго не надоедает, а рисунок на каждом пальце получается максимально индивидуальным.

Недостаток такого маникюра в том, что самостоятельно его сделать трудно, ведь нужны специальные инструменты для пропилов. Поэтому придется обращаться в салон к профессионалам.