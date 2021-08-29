К ответственности из-за столкновений на ЛГБТ-марше в Одессе привлекается уже 61 человек – полиция

Ранее полиция уведомляла о задержании 51 человека и о 29 пострадавших правоохранителях.

“Были задержаны 15 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения. В отношении еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, – говорится в сегодняшнем сообщении правоохранителей.

Они рассказали, что к административной ответственности привлечены и родители подростков.

“Обращаем внимание родителей несовершеннолетних детей, что вы несете за них полную ответственность. Вы должны понимать, что каждое правонарушение, совершенное ими, пятнает их будущее”, – подчеркнули в полиции.

Контекст:

28 августа в Одессе прошел ЛГБТ-прайд, в котором принимали участие около 200 человек. После завершения мероприятия на них попытались напасть радикалы. Произошли столкновения с полицией, которая охраняла участников марша.

После инцидента было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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