 

Глава “Роскосмоса” заявил, что война будущего начнется с уничтожения спутников

29.08.2021, 20:16, Новости дня
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“Мы реалисты и прекрасно понимаем, что войны совершенствуются. Раньше любой конфликт начинался на границе. При появлении ракетного вооружения границы перестали иметь такое значение. […] Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьезная война, если она когда-нибудь, не дай Бог, начнется, начнется именно в космосе”, – сказал он.

По словам главы “Роскосмоса”, война начнется “именно с уничтожения орбитальной группировки противника”.

“Любая страна-противник попытается ослепить своего врага, оглушить его, сделать его слепоглухонемым, потому что зрение, слух, обоняние – все это создается через космос. Только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального противника. Чтобы лишить противника всех этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, – с этого начинается война в космосе”, – объяснил Рогозин.

Он считает, что подобные действия станут поводом к войне.

“Именно поэтому на очень многих аппаратах стоят системы идентификации, которые позволяют точно выявить, было ли при повреждении данного аппарата некое направленное рукотворное воздействие, либо это было воздействие другого характера, например, метеорит, внутренняя поломка. Это надо очень четко отслеживать, потому что, если США, Россия или Китай поймут, что на его космический аппарат напали, – это по сути нападение на страну”, – отметил Рогозин.

Контекст:

На орбите Земли находится 4084 спутника, большинство из них – американские.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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