В Израиле разрешили делать третью прививку от COVID-19 всем желающим

Получить дополнительную прививку против коронавируса можно не менее чем через пять месяцев после второго укола.

В министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что третья доза препарата приближает к уровню защиты, достигнутому после второй прививки.

Люди становятся в 10 раз более защищенными после третьей дозы вакцины от COVID-19, подчеркнула глава отдела общественного здравоохранения минздрава страны Шарон Алрой-Прейс.

По данным ведомства, эффективность второй дозы вакцины от Pfizer/BioNTech снижается через шесть месяцев после введения, что потребовало ревакцинации.

С помощью бустерной прививки в Израиле хотят предотвратить распространение штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Контекст:

Вакцинация против коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech.

С июня в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет.

К 29 августа в Израиле, по данным минздрава, как минимум одну дозу вакцины получили более 5,95 млн человек (или 64,04% населения), две дозы – около 5,47 млн человек (почти 58,83%), три – почти 1,99 млн (21,39%).

30 июля в стране начали делать третью прививку от коронавируса людям старше 60 лет. Согласно информации минздрава, защита людей этой возрастной категории от инфекции, которая обеспечивается через 10 дней после третьей дозы, была в четыре раза выше, чем после двух прививок, писало Reuters. При этом третья прививка обеспечила через 10 дней в пять-шесть раз мощнее защиту от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации. В Израиле постепенно снижали возрастные ограничения для получения бустерной прививки против коронавируса.

Как отмечали в минздраве, из 1,1 млн граждан Израиля, сделавших третью прививку от COVID-19, коронавирус был выявлен у 2790 человек (0,2%).

ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

Компания Pfizer заявляла, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против “индийского” штамма “Дельта”.

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