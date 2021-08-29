 

Эксперты назвали опасный для жизни водителя тюнинг внедорожника

29.08.2021, 20:12, Разное
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Автомобильные эксперты назвали опасный для жизни водителя и пассажиров тюнинг внедорожника. В их числе популярные для бездорожья шины и самоблокирующийся дифференциал.
Самоблок не может нанести серьёзного ущерба во время движения даже на высокой скорости и вряд ли приведёт к аварийной ситуации, но во время езды на бездорожье могут возникнуть трудности. Обкатывать конструкцию необходимо очень внимательно на малой скорости и с соблюдением специальных условий. В противном случае этот узел может быстро выйти из строя, что нежелательно во время движения по труднопроходимой дороге.

Куда большую опасность для всех участников дорожного движения представляют шины для бездорожья. Высокий протектор и возможность снижать давление прекрасно повышают проходимость автомобиля, но резина в этом случае не предназначена для движения на высоких скоростях и оборотах. Таким образом при езде на асфальте могут возникнуть сложности вплоть до потери управления. Именно поэтому на них противопоказаны сильные разгоны, пишет интернет-издание NewInform.



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