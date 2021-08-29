 

Елена Проклова заступилась за Ольгу Бузову после критики из-за роли во МХАТе

29.08.2021, 20:12, Разное
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Елена Проклова заступилась за Ольгу Бузову после критики из-за роли в постановке «Чудесный грузин». Актриса посоветовала хейтерам научиться самим зарабатывать, чтобы иметь право обсуждать зарплату и способности других.
После появления Бузовой на сцене МХАТа имени Горького на нее обрушился шквал критики. В числе тех, кто поддержал начинающую актрису, оказалась Елена Проклова, которая и сама немногим ранее столкнулась с волной хейта и осуждений. Актриса не знакома с творчеством экс-ведущей «Дома-2», никогда с ней не общалась и не видела во время спектакля, но считает неправильным, когда публичную личность осуждают. То, что Бузова популярна, свидетельствует о ее таланте и упорстве, а многие критики не могут похвастаться такими успехами, поэтому не имеют права кого-то осуждать.

Проклова уверена, что большинство критики появляется из-за банального чувства зависти. Сама актриса не так давно после признания в одном из телешоу столкнулась с травлей, обвинениями и критикой, пишет «ГлобалМСК».



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