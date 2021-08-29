 

Турция поддержала идею создания «зоны безопасности» в Кабуле

29.08.2021, 19:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАнкара поддерживает идею создания под контролем ООН «зоны безопасности» в Кабуле с участием международных миротворческих сил, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с его немецким коллегой Хайко Маасом.

«От Франции поступают интересные предложения насчет отправки в Афганистан сил миротворцев. Но нужно посмотреть, легко ли это сделать. Если такие силы будет созданы, то они должны быть сформированы ООН с участием разных стран», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, на заседании СБ ООН Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации.

В ночь на субботу Франция объявила о завершении операции по эвакуации своих граждан и союзников-афганцев. Напомним, Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.



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