Турция поддержала идею создания «зоны безопасности» в Кабуле

Анкара поддерживает идею создания под контролем ООН «зоны безопасности» в Кабуле с участием международных миротворческих сил, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с его немецким коллегой Хайко Маасом.

«От Франции поступают интересные предложения насчет отправки в Афганистан сил миротворцев. Но нужно посмотреть, легко ли это сделать. Если такие силы будет созданы, то они должны быть сформированы ООН с участием разных стран», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, на заседании СБ ООН Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации.

В ночь на субботу Франция объявила о завершении операции по эвакуации своих граждан и союзников-афганцев. Напомним, Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.