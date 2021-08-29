 

Грузовик перевернулся на Калужском шоссе в Москве

29.08.2021, 19:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДвижение по Калужскому шоссе в сторону области в Москве перекрыто из-за перевернувшегося грузовика, информирует столичный дептранс.

«Перекрыто движение по Калужскому шоссе в сторону области. Движение транспорта осуществляется по дублеру Калужского шоссе», – говорится в Telegram-канале дептранса столицы.

Отмечается, что на 33-м километре Калужского шоссе в районе деревни Десна в сторону области водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль перевернулся.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль и скорая помощь столкнулись на юге Москвы: машина скорой перевернулась.



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