Грузовик перевернулся на Калужском шоссе в Москве

Движение по Калужскому шоссе в сторону области в Москве перекрыто из-за перевернувшегося грузовика, информирует столичный дептранс.

«Перекрыто движение по Калужскому шоссе в сторону области. Движение транспорта осуществляется по дублеру Калужского шоссе», – говорится в Telegram-канале дептранса столицы.

Отмечается, что на 33-м километре Калужского шоссе в районе деревни Десна в сторону области водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль перевернулся.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль и скорая помощь столкнулись на юге Москвы: машина скорой перевернулась.