Мнение: Новый порядок в Кабуле

Новый порядок в Кабуле.

В районе Шахур патруль талибов из пулемета расстрелял машину, водитель которой не отреагировал на требование остановиться для досмотра.

Водитель был убит.

Новые власти требуют от местных жителей беспрекословного выполнения требований патрулей, так как все это направлено на пресечение грабежей, мародерства и террористических актов.

Кроме того, в провинции Баглан талибы казнили https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12246909?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop исполнителя анти-талибских песен, которые использовались в правительственной пропаганде против Талибана. Исполнителя нашли в его доме, вывели на улицу и расстреляли. Как уже ранее отмечал, период сведения счетов в Афганистане неизбежен. Сначала во внесудебном порядке, а затем путем решений шариатских судов. Процесс затянется на несколько месяцев.

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