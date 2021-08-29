 

Мнение: Смена владельца

29.08.2021, 19:54, Разное
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Американский член палаты представителей Бэнкс сообщил, что среди большого количества оставленной в Афганистане техники и оружия есть 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 000 единиц стрелкового и легкого оружия. Всего в руки Талибана попало военного имущества на сумму в 85 млрд долларов.

Строго говоря, если рассматривать произошедшее в Афганистане как смену власти, то ничего особенного не произошло. Государственное имущество осталось в руках государства. Никто ведь не заявлял, что демпартия США “захватила” ядерное оружие США в январе 21 года. Ибо абсурдно. В Афганистане произошла смена власти, по сути обычная рокировка. За исключением того, что это случилось явочным порядком. Оккупация страны завершилась, коллаборационисты бежали, интервенты покидают страну. К власти пришли те, кто к ней готов.

На данный момент всё упирается в семантику. Талибан как был, так и остаётся все почти тридцать лет своего существования национально-освободительным движением, целью которого было и остается строительство национального государства. То, что разнообразные “цивилизованные” страны признали Талибан террористическим, вообще никак не изменило его цели и задачи. Талибан по крайней мере борется с иностранными захватчиками, оккупантами и местными коллаборационистами. Российское руководство, к примеру, истребляет свое собственное население темпами, которые никакому Талибану и не снились, статистика смертности последние два года в этом смысле крайне показательна. Кто тут террорист, ещё очень большой вопрос, хотя и риторический.

Другое дело, что талибы – точно не друзья нам. И никогда ими не будут. Но проблема нынешней России заключается в том, что у нас и в Кремле сидят точно не дружественные народу и стране силы. Талибан для нас – не очень актуально по сравнению с ними.

Источник: Эль Мюрид



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