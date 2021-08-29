Мнение: Трезвая Россия, горячие финские парни и сомнительные гаражи

1. За последние 12 лет целых 10-11% россиян бросили курить и ещё 10-11% перешли в категорию никогда не употребляющих алкоголь. Число заядлых курильщиков и выпивох при этом снизилось с 21% до 17% и с 8 до 6%. На первый взгляд, эти цифры, которые приводит коллега genby, не особенно впечатляют:

https://genby.livejournal.com/941471.html

Вместе с тем, для всех нас сейчас очевидно, что Россия вышла из затяжного запоя: пьяных на улицах, дебоширов в ресторанах и алкоголиков на рабочем месте стало в разы, если не на порядки меньше. Курящих людей также мы наблюдаем реже, чем раньше.

Причина, во-первых, в том, что общие объёмы выпитого алкоголя, потребление крепких напитков и число алкогольных отравлений (а стало быть, и палёного алкоголя), равно как и число проданных сигарет снизились гораздо существеннее, чем количество их потребителей (то есть, многие не завязали окончательно, но просто стали меньше пить и курить):

https://ruxpert.ru/Потребление_алкоголя_в_России

https://ruxpert.ru/Курение_в_России

Во-вторых, в сфере алкоголя и табака наконец-то навели порядок: если лично вы не хотите проводить время среди пьющих и курящих людей, то теперь это сделать довольно просто – вы не увидите их на транспорте, внутри ресторанов и кафе, в большей части других общественных зданий и на работе; пьяных водителей в последние 10 лет жёстко прищучивают; продавать алкоголь и табак несовершённолетним стало опаснее; введены высокие минимальные планки цен и узкие временные рамки продажи.

Последовательный ввод многочисленных, но понятных населению правил и ограничений, оказался в долгосрочном плане гораздо эффективнее, чем жёсткие запреты, которые пытались у нас вводить в 1910-е и 1980-е.

2. Некоторые полагают, что Финляндия оторвалась в 10+ раз по уровню жизни от соседнего Ленинграда только потому, что финны были как-то особенно высокоразвиты и культурны ещё до 1917 года, пока пребывали в составе Российской Империи. С одной стороны, часть правды тут есть: уровень грамотности в Финляндской губернии был выше, чем в среднем по России. С другой стороны… просто посмотрите вот это видео. Полагаю, после просмотра вы убедитесь, что финны не так уж сильно отличаются от нас с вами:

https://9gag.com/gag/ajm4j1g

3. Блогер ardelfi пишет в комментариях про советских воров и выдвигает гипотезу, почему в позднем СССР внезапно начали строить дворовые гаражи и гаражные кооперативы на отдалённых задворках:

https://olegmakarenko.ru/2219461.html?thread=819090629#t819090629

В СССР проблемой жителей квартир были квартирные воры, всякие медвежатники (умельцы подбора ключей) и прочая уголовщина. В известном советском фильме про Ивана Васильевича квартирный вор в центре сюжета. Так что ключ под ковриком оставляли лишь в особых случаях: либо люди очень в возрасте, либо родители детям (два ключа на троих), и то с тревогой на душе. Воры конечно знали об этом, а сколько-нибудь сознательные советские граждане знали что воры знают. Это обычная для бедного общества проблема: экономически выгодная охота психопатов на людей.

P.S. Колёса ночью с запаркованных под домами машин в СССР снимали постоянно. Выходят утром жители на улицу, а там машина на кирпичах стоит, и всем всё понятно без лишних вопросов. Так возникли “гаражи”, иначе смысла в гараже в получасе пешком немного.

Сейчас воровать стали очевидно меньше. Спрашивается, так уж ли нужны нам теперь все эти гаражные городки, портящие лицо города? Обычно машину всё же можно припарковать где-нибудь поближе к дому.