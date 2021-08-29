Пресный вкус цукини следует обогащать соусами: как сделать из них жареную лапшу

Кабачки и цукини – вкусные и полезные овощи. Это универсальные продукты, из которых можно приготовить множество блюд. В статье мы приведем советы специалистов по выбору, приготовлению и хранению кабачков и цукини. Мы также поделимся рецептом необычного и вкусного блюда – жареной лапши из цукини.

Разновидности кабачков

Кабачки не могут похвастаться таким разнообразием сортов, как томаты или картофель. Их разновидности отличаются по цвету, форме плодов и величине зерен.

В России наиболее распространены белые кабачки. В конце прошлого века в нашей стране появились цукини. Это итальянский сорт, который представляет собой длинные плоды зеленого цвета.

Реже встречаются желтые кабачки. Они имеют нежную мякоть, которую можно есть в сыром виде.

Черные кабачки являются большой редкостью. По внешнему виду они напоминают баклажаны, но имеют матовую кожуру. Их часто используют для маринования.

Круглые кабачки редко встречаются на рынках и в магазинах. Их выращивают дачники на своих участках. Такие плоды не имеют семян и отличаются пресным вкусом. Но они хорошо впитывают соки и ароматы других ингредиентов. Круглый овощ красиво смотрится на столе и его часто используют для фарширования.

В последние годы стали популярны мини-кабачки. Они имеют миниатюрные размеры и содержат много воды. Такие плоды подходят для приготовления салатов. Их употребляют в сыром виде.

Как выбрать овощ

Выбирайте кабачки самого яркого цвета. Насыщенная окраска – признак сочного плода. Поблекшая кожура указывает на старость овоща.

Обратите внимание на вид кожицы. Она должна быть гладкой и блестящей. Если на кожуре есть пятна, шероховатости и царапины, то не приобретайте такой экземпляр.

Не стремитесь покупать слишком крупные кабачки с толстой кожей. Это старые плоды с грубыми зернами и невкусной рыхлой мякотью.

Кабачки можно есть сырыми

В отличие от баклажанов, кабачки можно есть сырыми. Обычно их добавляют в овощные и зеленые салаты. Кожура плодов съедобна и безвредна. В ее состав входит много полезных веществ. Поэтому овощи можно не очищать, а лишь немного промыть под струей воды.

Однако не все кабачки вкусны в сыром виде. Для добавления в салаты следует использовать молодые плоды с нежной мякотью и тонкой кожицей. Для употребления в сыром виде идеально подходят мини-кабачки размером не более 10 см.

Пресный вкус

Многие люди считают кабачки питательным и сытным продуктом. Но на самом деле этот овощ не отличается выраженным вкусом. Он получается довольно пресным, если готовить его без дополнительных ингредиентов. Однако этот овощ отлично впитывает вкусы других продуктов.

Чтобы блюдо из кабачков получилось вкусным, необходимо использовать соусы и специи. Можно также обжарить цукини на гриле, это придаст овощу дымный привкус.

Кабачки довольно редко отваривают, так как в процессе варки они становятся совсем безвкусными. Такие овощи можно добавлять только в крепкий рыбный или овощной бульон, а также приправлять соевым соусом.

Если вы все же решили отварить кабачки, то перед приготовлением опустите их в ледяную воду. Иначе во время варки овощ потеряет свой цвет.

Универсальность кабачков

Универсальность – большое преимущество кабачков. Существует множество способов приготовления этого овоща. Его можно тушить, запекать, жарить, добавлять в супы и салаты, а также использовать в качестве начинки для выпечки.

Если начинить кабачок фаршем, у вас получится сытная и вкусная закуска. Этот овощ сочетается со многими ингредиентами. Поэтому в качестве начинки вы можете использовать разные продукты – от мяса до креветок.

Из молодых кабачков можно приготовить десерты: блинчики, оладьи, варенье, муссы. Такие лакомства популярны в веганской кухне.

Далеко не все люди знают, что цветки цукини съедобны. Этот продукт широко используется в средиземноморской кухне. Цветки можно жарить, тушить, фаршировать моцареллой или шампиньонами.

Кабачки выделяют много жидкости

Кабачки отличаются сочностью. Но во время приготовления из них выделяется много жидкости. Если вы запекаете овощ, то желательно помещать его в духовку целиком, а не разрезать на части. Это поможет удержать влагу внутри мякоти.

Следует также помнить, что кабачки впитывают в себя много масла. Поэтому не стоит превышать количество жира для обжаривания, указанное в рецепте.

Эксперты советуют перед обжариванием смазать каждый кусочек овоща оливковым маслом. Оно создаст на поверхности защитную пленку, которая поможет удерживать влагу.

Не готовьте овощ слишком долго

Кабачки не следует готовить слишком долго. Чрезмерная термообработка лишает овощ аромата и питательных качеств. У вас получится сухое и невкусное блюдо.

Специалисты рекомендуют запекать и жарить кабачки не более 7 – 10 минут. Непрожаренные кусочки стоит разрезать, чтобы ускорить их приготовление.

Как хранить

Кабачки следует держать в холодильнике подальше от помидоров и фруктов. Этот овощ чувствителен в воздействию этилена, который выделяют другие плоды.

Перед отправкой в холодильник кабачки не следует мыть. Чтобы они не теряли влагу, вы можете обернуть каждый экземпляр влажной, но не мокрой тканью.

Желательно съесть продукт как можно быстрее. Кабачки чувствительны как к холоду, так и к теплу. Уже через неделю хранения в холодильнике они теряют аромат и привлекательный внешний вид.

Блюда из кабачков хранятся в холодильнике 2 – 3 дня. Но лучше съедать их сразу после приготовления, так как при хранении их текстура и вкус ухудшаются.

Жареная лапша из цукини

Лапша из цукини – здоровая альтернатива обычным макаронным изделиям. Она легко готовится и имеет приятный вкус. Для ее приготовления вам понадобятся:

цукини – 4 штуки;растительное масло – пара столовых ложек.

Если вы хотите приготовить лапшу, напоминающую макаронные изделия, то снимите кожуру с цукини. Если вы собираетесь сделать более яркие изделия, оставьте плоды неочищенными.

Возьмите терку-шинковку или острый нож для чистки овощей. Измельчите кабачки в виде тонких длинных полосок, напоминающих лапшу. Часть овоща с семенами удалите и выбросьте.

Разогрейте на большой сковороде растительное масло. Когда оно станет горячим, добавьте лапшу из цукини. Обжаривайте изделия 6 – 7 минут. Не забывайте часто помешивать продукт, чтобы он не подгорал и не прилипал к сковородке.

Разложите жареную лапшу из цуккини по сервировочным тарелкам. Вы можете подавать ее как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.