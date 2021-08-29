Мнение: Что за гигабайты они продают?

Как я уже писал недавно, этим летом я открыл для себя мир мобильного интернета через смартфон – и вот уже три месяца изучаю его с любопытством неофита. И именно полученный опыт заставил меня по новому прислушаться к рекламным роликам операторов мобильной связи. Раньше-то я вообще никогда не пользовался мобильным интернетом – поэтому и сами ролики слушал вполуха, разве что мимоходом дивился – до чего ж диковинные переживания у этих туземцев! Какие-то гигабайты, минуты, что-то там у них «сгорает», а у кого-то «не сгорает»… Дикий народ!

Помнится, всю жизнь я примерно так же относился к страданиям курильщиков – то табак у них какой-то не такой продается, то, вишь ли, с утра им непременно НУЖНО «выкурить сигарету» (зачем??). Что, впрочем, никогда не мешало мне относиться к ним с сочувствием, пусть и слегка отчужденным. Моя мама, помнится, шла гораздо дальше: сама она в жизни не выкурила ни одной сигареты вообще – но при этом всегда позволяла всем курящим гостям курить в доме где угодно, даже в спальне – именно из жалости и сочувствия: она всегда хотела, чтобы все гонимые хотя бы в ее доме могли почувствовать себя в кои-то веки свободно и уверенно.

Но я отвлекся. Из-за необходимости иметь «вацап» я уже три месяца по работе пользуюсь смартфоном – и я вдруг осознал, что именно рекламирует компания Теле2 едва ли не в каждом втором своем ролике. Слушайте – они ведь и впрямь рекламируют «гигабайты»! Вы, типа, если будете пользоваться Теле2, сможете эти самые гигабайты «копить», сможете их «отправлять другу», сможете «обменивать гигабайты на минуты» (и наоборот), и даже – вот ведь счастье-то! – сможете их покупать «вдвое дешевле» (уж не знаю чего).

Раньше-то я слушал эти обещания благосклонно – думая, что я понимаю их смысл. Ну типа да – чего ж тут не понять: гигабайты – это, значит, интернет-трафик, у несчастных пленников смартфонов есть, поди, некое ограниченное число покупаемых заранее гигабайтов, которые им дозволено закачать от провайдера – но у других, какого-нибудь Билайна, неиспользованные гигабайты в конце месяца «сгорают», а Теле2, стало быть, предложила неслыханное послабление: пусть, мол, неиспользованные переходят на следующий месяц! Прорыв, потрясение основ! Чего ж не понять-то?

Но! В какой-то момент, отсмотрев очередной ролик по гостиничному телевизору, мне пришло в голову сравнить: а у меня-то как – на свежекупленном смартфоне – обстоят дела с этими гигабайтами? Переходят ли они у меня, а если переходят, то куда?!

И вот я буквально с несказанным удивлением обнаруживаю, что ловчила-продавец мне на моем телефоне предложил тариф… с безлимитным интернетом! Причем за какие-то копейки – то ли 300, то ли вообще 250 р. в месяц!

И вот тут я себя почувствовал как Леонид Ильич Брежнев из старого советского анекдота. Молодежь этот анекдот уже не поймет – ну да и хрен с ней, с молодежью. Анекдот такой: к Леониду Ильичу приходят помощники и докладывают – так и так, дорогой тов. Брежнев, трудящие жалуются, просят прекратить выпускать водку с крышкой вида «бескозырка» – а то, мол, хвостик у бескозырки часто отламывается, и тогда ее, проклятую, вообще хрен откроешь, особенно если душа горит! Ну, Леонид Ильич немедленно распоряжается просьбу уважить, разобраться, не допускать впредь… А потом приходит домой, открывает холодильник, достает бутылку холодненькой, чтобы хлебнуть, откручивает (!) крышку – и недоуменно бурчит: «И где здесь, мать их душу, они находят хвостик??»

Вечный, исполненный глубокого сермяжного смысла анекдот об извечном недопонимании народа и власти…

Вот и я с тех пор мучительно размышляю где здесь хвостик – о чем таком буровит эта самая Теле2 со своими диковинными, как гомосеки из сексшопа, персонажами? Какие гигабайты?? Куда и кому они что-то «передают» – если интернет-то на этих самых смартфонах – безлимитный?! Вот что изумляет.

И тем не менее – Теле2 даже после появления безлимитного интернета продолжает, как ни в чем ни бывало, свою рекламу. Нет, мир курильщиков смартфонщиков так и останется для меня непостижим. Сам я по причинам, которые уже излагал в обширном посте, собираюсь со смартфонным интернетом снова завязать. «Курить я пробовал – не понравилось».