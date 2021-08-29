 

“Вывернули душу. Свою и слушателей”. Видео Ани Лорак и Сергея Лазарева набрало больше 500 тыс. просмотров

29.08.2021, 19:22, Новости дня
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“Особенный вечер, на котором мы с Сергеем Лазаревым впервые представили публике “Не отпускай”. Мои дорогие, спасибо вам за приятные отзывы и комментарии, мы очень счастливы, что вам нравится наш творческий тандем”, – написала 42-летняя певица.

Меньше чем за сутки видео набрало больше 530 тыс. просмотров и почти 2 тыс. комментариев. Одним из первых комментарий оставил 38-летний Лазарев. “Одно удовольствие петь с тобой”, – написал он.

“Нереальные голоса”, – прокомментировала видео пользователь с ником kseniy_sergeeva.

“Это что-то невероятное. Два уникальных голоса и два суперталантливых артиста. Просто вывернули душу… И свою, и слушателей. Всех благ. Долгой творческой жизни, счастья, любви и добра. Повторюсь – суперпрофессионалы”, – восхитилась дуэтом tatianadolot.

“Вы просто любовь”, – считает rasulzadehh.

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A post shared by АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Лорак живет и работает в России.

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. В детстве занимался спортивной гимнастикой и пел в популярном детском ансамбле “Непоседы”. В 2000 году вместе с Владом Топаловым стал участником дуэта Smash!!. В 2005-м начал сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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