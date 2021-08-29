В Минэкономики рассказали, в каких регионах Украины больше всего выросла зарплата в июле

“В июле 2021 года средняя номинальная заработная плата в Украине составляла более 14,3 тыс. грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты. По сравнению с июлем прошлого года она выросла на 21,5%, реальная заработная плата выросла на 10,2%”, – отметили в Минэкономики.

Больше всего зарплата выросла в Закарпатской (24,4%), Хмельницкой (23,8%) и Волынской (23,7%) областях, добавили в ведомстве.

По данным Госстата Украины, самый высокий уровень оплаты у работников сферы информации и телекоммуникаций – более 24,9 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности – почти 24,5 тыс. грн, государственного управления и обороны; обязательного медицинского страхования – около 20,8 тыс. грн, профессиональной, научной и технической деятельности – 19,2 тыс. грн.

Самая высокая средняя зарплата в Киеве (почти 21 тыс. грн), самая низкая – в Черновицкой области (около 11,4 тыс. грн).

Скриншот: ukrstat.gov.ua

Контекст:

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн. В 2022 году ее увеличат до 7700 грн, говорил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грн, в марте – 13 612 грн, в апреле – 13 543 грн, в мае – 13499 грн, в июне – 14 313 грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.

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