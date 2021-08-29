 

В Минэкономики рассказали, в каких регионах Украины больше всего выросла зарплата в июле

29.08.2021, 19:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В июле 2021 года средняя номинальная заработная плата в Украине составляла более 14,3 тыс. грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты. По сравнению с июлем прошлого года она выросла на 21,5%, реальная заработная плата выросла на 10,2%”, – отметили в Минэкономики.

Больше всего зарплата выросла в Закарпатской (24,4%), Хмельницкой (23,8%) и Волынской (23,7%) областях, добавили в ведомстве. 

По данным Госстата Украины, самый высокий уровень оплаты у работников сферы информации и телекоммуникаций – более 24,9 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности – почти 24,5 тыс. грн, государственного управления и обороны; обязательного медицинского страхования – около 20,8 тыс. грн, профессиональной, научной и технической деятельности – 19,2 тыс. грн.

Самая высокая средняя зарплата в Киеве (почти 21 тыс. грн), самая низкая – в Черновицкой области (около 11,4 тыс. грн).

Скриншот: ukrstat.gov.ua

Контекст:

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн. В 2022 году ее увеличат до 7700 грн, говорил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грн, в марте – 13 612 грн, в апреле – 13 543 грн, в мае – 13499 грн, в июне – 14 313 грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.04 / Врач назвал неожиданные причины возникновения рака

29.12 / В Нэшвилле на Рождество взорвался дом на колесах. ФБР установило личность подозреваемого

03.02 / Нардеп Устинова: СБУ признала, что Козак связан с деньгами РФ через Медведчука еще в 2019, но без политической воли дела лежали погребенными в СБУ

05.09 / Украина и Румыния подписали соглашение об укреплении безопасности в регионе Черного моря

21.02 / Стоматолог назвал негативные последствия ношения масок

18.07 / “Пообещал – уходи”. Петиция об отставке Зеленского из-за нарушения закона набрала 25 тыс. подписей и президент должен ее рассмотреть

05.06 / На Roland Garros украинка Костюк обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала

07.08 / Свой второй президентский срок Дуда начал с обещания вернуть Украине полный суверенитет

25.10 / Власти Кемеровской области помогут с организацией похорон родственникам умерших от COVID-19

16.02 / Китай при помощи России и Ирана распространял фейки о создании коронавируса в США – Associated Press

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика