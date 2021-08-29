Эксперт сообщил, как очистить воздух в квартире от опасных веществ

Эксперты заявляют, что воздух в квартире в 5 раз грязнее, чем на улице. Они рассказали, какими способами можно очищать воздух в доме от опасных компонентов.

Современные люди проводят в помещении 70% своей жизни, но в комнатах находиться не так и безопасно, ведь в воздухе имеются опасные вещества. Леонид Мелешко, доктор профилактической медицины, заявил, что во время обустройства дома нужно делать выбор в пользу экологичности. Стоит отказываться от мебели и отделок из ДВП и ДСП, так как материал пропитывают клеем и смолой, выделяется формальдегид и фенолы – канцерогенные вещества, вызывающие рак. Также источниками канцерогенов считают линолеум, ламинат, дешевые строительные материалы и пластик. Специалист рекомендует отказываться от синтетических материалов на кухне и спальнях, ведь там люди проводят наибольшее количество времени. Не стоит устанавливать потолок из дешевого ПВХ, так как они могут выделять фенол, стирол, формальдегид.

Как пишет «НьюИнформ», для уничтожения вирусов, микроорганизмов и клещей недостаточно уборки с пылесосом. Он советует мыть полы, протирать пыль, добавляя дезинфицирующие средства. Нужно часто проветривать комнаты, если дом размещен не близко возле шоссе. В других случаях необходимо устанавливать фильтр на клапан проточной вентиляции и пользоваться увлажнителем воздуха.

Медик отмечает, что определенные комнатные растения могут не только выделять кислород, но и очищать воздух от пагубных компонентов. Лучше всего держать в квартире алоэ, фикус, хлорофитум или герань. Такие растения помогают фильтровать воздух, поглощать формальдегиды и микроорганизмы.

Источник: newinform.com