Мнение: Письмо: “Мама запретила идти”

В этом письме вопросы про КП.

Ответьте на них.

doctorchick

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Недавно на СЗ познакомилась с классным парнем, моим ровесником. И. 29 л., очень обаятельный, настоящий энерджайзер, много путешествовал, хорошо знает нашу страну, про каждое место может рассказать что-нибудь интересное. Очень хочется ему соответствовать, но увы.

Я всегда была тихой домоседкой, привыкла считать себя умной (отличница с во, хорошей профессией и без вп), последние полгода депрессовала в своем коконе (дефолт в мужем привел к разводу, а в процессе я скатилась в минус, от которого и пытался отвлечься на сз). Последние 3 месяца живу с родителями (вернулась к ним от мужа). Я работаю на двух работах, И. на четырех, получается видеться только поздно вечером-ночью, встретились с ним пару раз, возвращалась домой поздно, но раньше, чем хотелось бы.

Он очень привлекает меня сексуально, прямо попал в мой типаж. Вчера гуляли с собакой, попросил вернуться к нему без песика (понятно зачем), был уже час ночи. Мама сказала, что я дурная, нарываюсь на неприятности, запретила идти, я сказала, что еще час погуляю и все будет хорошо, чтоб спала, и пошла. В результате мама звонила раза 3, стало понятно, что секса не будет, вернулись. Когда вернулась, мама была чуть ли не в истерике, и что я не учусь на своих ошибках (мой первый опыт случился с взрослым мужиком с сз на 2м свидании, мама об этом знает). Кое-как успокоила ее, наверняка вечером ждет серьезный разговор.

Я коплю деньги на первый взнос на квартиру, осталось пару месяцев. Понимаю, что живу в доме родителей (готовка-уборка на мне) и они имеют право контролировать мои приходы-уходы, несмотря на мои 29 лет. И получается, что я сливаю полузнакомому парню себя и свою маму, когда ради обжиманий с ним ухожу в ночь против ее воли, зная, как она за меня волнуется. И что это мой косяк перед мамой и слив перед парнем, и в результате моя сз для них падает. Но это сейчас я на холодную голову понимаю, а вчера хотелось так, что просто хоть в омут с головой, только бы с милым на часок. Как и какую-то свободу передвижения иметь, и парня влюбить, и с мамой не поссориться? Как расширить КП?