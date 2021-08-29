 

В Вашингтоне ответили на вопрос о сохранении посольства в Афганистане

29.08.2021, 19:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСША не планируют оставлять посольство в Афганистане после завершения миссии, 31 августа, сообщил Белый дом.

«Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы [оставим] по крайней мере постоянное представительство», – передает его слова  ТАСС.

«У нас будут возможности и механизмы для сохранения на месте дипломатов <…>», – добавил Салливан. Он подчеркнул, что это необходимо, в частности, для обработки заявлений просителей специальных иммиграционных виз.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.05 / Суперпремии для топ-менеджмента “Нафтогазу”. Нардеп назвал причины увольнения Коболева

03.09 / Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

18.08 / Байден: Мы продолжим поддерживать афганский народ

15.12 / Актриса Татьяна Васильева ответила ботам Навального

13.05 / СБУ пресекла попытки создать в Кировоградской области фейковые территориальные общины

22.12 / В МИД Украины отреагировали на слова Путина о “помощи Донбассу”

05.12 / Le Monde – в Норвегии нарушителям карантина грозит тюрьма

04.09 / 47-летняя Высоцкая для фото расстегнула бюстгальтер купальника

05.03 / У берегов Новой Зеландии обнаружены ранее неизвестные виды светящихся акул

05.08 / Лукашенко и «коварная Москва»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика