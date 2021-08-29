В Вашингтоне ответили на вопрос о сохранении посольства в Афганистане

США не планируют оставлять посольство в Афганистане после завершения миссии, 31 августа, сообщил Белый дом.

«Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы [оставим] по крайней мере постоянное представительство», – передает его слова ТАСС.

«У нас будут возможности и механизмы для сохранения на месте дипломатов <…>», – добавил Салливан. Он подчеркнул, что это необходимо, в частности, для обработки заявлений просителей специальных иммиграционных виз.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.