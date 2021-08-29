 

Эрдоган заявил о готовности Турции нормализовать отношения с Арменией

29.08.2021, 19:05, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТурция готова постепенно нормализовать отношения с Арменией на фоне ее примирительных заявлений, сообщил президент республики Тайип Эрдоган.

«Я желаю успехов новому правительству Армении. Нашему региону нужен конструктивный подход. Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении», – сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Сараево, передает РИА «Новости».

Эрдоган уверен, что заниматься вопросами экономического развития и создавать условия для сотрудничества можно только после обеспечения стабильного мира.

«С таким же понимаем Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа. Мы готовы работать со всеми сторонами, которые хотят использовать такой исторический шанс. На повестке наше предложение о создании «Платформы пяти» или «Платформы шести» с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана и Армении. Мы предложили включить сюда и Грузию. Если такая площадка будет организована, в регионе станет намного спокойнее», – сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что видит положительные сигналы со стороны Турции в контексте регионального мира.



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