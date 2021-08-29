Армия Пакистана уничтожила открывших огонь со стороны Афганистана террористов

Армия Пакистана уничтожила не менее двух террористов и ранила еще трех, они обстреляли пост военных на границе с Афганистаном, сообщила пресс-служба армии.

«Согласно сообщениям разведки, из-за огня войск пакистанской армии два – три террориста были убиты и три – четыре террориста получили ранения», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что двое пакистанских военнослужащих погибли во время перестрелки.

«Пакистан решительно осуждает использование афганской земли террористами для действий против страны и ожидает, что существующая и будущая обстановка в Афганистане не позволит осуществлять такие действия против Пакистана», – говорится в заявлении.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.