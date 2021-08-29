Мнение: Квазинация

Квазинация

Экс-президент «Незалежной» дал характеристику украинскому социуму

Украинцы считают себя нацией. Самодостаточной, со своей собственной историей и культурой. Сложно сказать, так это или нет, но то, что Украина имеет свою собственную культуру – факт неоспоримый. Ну, а если не придираться к истории, которую сейчас пытаются преподнести как официальную, то можно даже согласиться и с тем, что речь идет о довольно древнем этносе.

Разумеется, если исходить из реальной истории, той, которую не жалуют на Украине, то украинцы по сути своей – это русские люди, а украинский язык – это не более чем диалект языка русского. Но украинцы, определенная их часть, отрицают очевидное, наделяя свой социум какими-то характеристиками, которые ему не присущи по целому ряду причин. Кому-то очень хочется черпать вдохновение в своем прошлом, пусть даже и частично выдуманном.

Исходя из академических формулировок, нация – это историческая общность людей, складывающаяся в ходе формирования общности их территории, экономических связей, литературного языка, некоторых особенностей культуры и характера, которые составляют её признаки. Что-то из этого определения натягивается на Украину, а что-то – нет. В любом случае, по ряду факторов становится понятно, что украинцы – это никакая не нация, а просто часть Русского мира, того самого Русского мира, который так ненавидят некоторые украинские политики и общественники.

Любые диспуты, возникающие по данному поводу, украинцы воспринимают в штыки, так как многие верят в свое величие, многовековую историю и уникальную культуру. Однако украинский социум не столь однозначен, как бы этого хотелось руководству страны, и периодически находятся те, кто ставит под сомнение «факты», озвучиваемые официальной пропагандой. Таких людей клеймят, делая их чуть ли не изгоями, и назначают «агентами Кремля».

Но что делать в том случае, если удар по выстроенной идеологической модели наносят люди, которых изгоями сделать не получится, да и клише агента российского влияния на них не натягивается ни при каких условиях? Например, бывший президент Украины Виктор Ющенко считает украинцев «квазинацией». Об этом на днях он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Я должен быть очень откровенным, без глубоких комментариев сказать: украинцы до сих пор являются квазинацией. У нас нет того, что характерно для здоровой, сильной и консолидированной нации. Поэтому много вопросов, которые должны быть вынесены на повестку дня. Это как раз вопросы, которые относятся к формированию глубокого национального самосознания, от этого сила будет только набираться. Поэтому я бы сказал, что у нас во внутреннем измерении слабые национальные процессы. Я думаю, что это на сегодня наша главная беда», — заявил Ющенко.

Понятие «квазинация», которое наиболее точно характеризует украинский социум, встречается в разговорной речи крайне редко. Понятие очень простое, я бы даже сказал, не научное, состоящее из двух слов. Второе слово вам понятно и известно, ну а первое в переводе с латыни переводится как «почти».

Почти нация. Гениально! Почти нация, населяющая почти государство, которым управляет почти президент и защищает почти армия. Почти побежденная коррупция, почти живая экономика, почти демократический режим, почти довольное население и почти счастливая жизнь. Разумеется, Ющенко знает, о чем говорит, так как он, как и некоторые его коллеги, приложил массу усилий для того, чтобы деградация украинского общества стала неизбежной.

Парадокс, но в поисках своих корней, своей истории и своей культуры украинское общество провалилось в некую пропасть, из которой не может выбраться уже довольно много лет. Пытаясь доказать свою исключительность, украинцы как-то опрометчиво отказались от настоящей истории, поправ при этом память своих предков, и от своей истинной национальной идентичности, подменив ее на принадлежность к выдуманному этносу.

В общем, с национальной идентичностью получилось примерно то же самое, что и с евроинтеграцией. В одном случае – ушли от России, но не дошли до Европы, в другом – перестав считать себя частью русской нации, превратились в квазинацию, почти нацию, некую субстанцию без формы и четких характеристик.

(с) Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/istoriya/kvazinatsiya/ – цинк

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