Мнение: Невзрачно

В медийном пространстве Соединенные Штаты покидают Афганистан в крайне неприглядном свете. Торжественный выход под двадцатилетие весьма сомнительного теракта 11 сентября должен был продемонстрировать результативность двух десятилетий военного присутствия НАТО в Афганистане, однако превратился почти в аналог бегства США из Вьетнама. Во всяком случае внешне.

В рациональном поле поражение США, напротив, совершенно неочевидно. Хотя, если нынешняя администрация будет так щедро разбазаривать возможности, то и здесь последствия могут стать существенно худшими, чем они на самом деле являются.

Пока США стратегически делают все достаточно верно: сбрасывают с себя прямое участие в афганских делах, но формируют весьма выгодную для себя позицию жесткой конкуренции двух тандемов Китай-Пакистан и Турция-Катар, причем вне зависимости от результатов этой конкуренции регион бывшей советской Средней Азии ожидают существенные трансформации: если ранее ползучая экспансия Китая постепенно выдавливала из него Россию, создавая регионе зону баланса интересов вместо зоны доминирования России, то теперь в регион однозначно приходит Турция, а значит — начнется новый раунд перебалансировки, причем как обычно бывает, за счет слабейшего. А слабейшим тут однозначно выглядит, да и является Кремль. Это не означает, что его по-быстрому выбросят (хотя с российским руководством возможно всё), но то, что теперь доминирующими игроками становятся Турция и Китай, сомнений практически нет.

Штаты, выйдя из игры, в ней остаются. Но уже на позиции внешнего игрока, наблюдателя и даже арбитра. Строго говоря, это наилучшая позиция из возможных. Но вот то, как администрация Байдена умудряется проваливать простейшие, буквально технические, шаги, вынуждает подозревать, что эту позицию удержать Штатам будет крайне непросто.

В скобках стоит отметить, что эту позицию сформировала администрация Трампа. Хотя считается, что на внешнем поле с успехами у него крайне неважно, но фундамент заложил именно он. Более того — вывод войск должен был состояться на три месяца раньше, и если бы Байден придерживался плановых сроков, вывод войск мог бы выглядеть куда как менее невзрачным. Талибы только в мае начали наступать, и придерживайся Байден планов, Штаты могли «проскочить» выход из Афганистана как раз на марше талибов в Кабул, после чего разводить руками уже издалека.

Российская пропаганда с удовольствием комментирует промахи и даже провалы американской администрации, но это вообще никак не отвечает на вопрос о российских проблемах в регионе. Причем проблемах достаточно давних, и происходящее сейчас в Афганистане обостряет их и ускоряет наши деградационные процессы в регионе. С другой стороны, пропаганда — она не про наши проблемы, она про проблемы других. Так что смакование именно американских траблов будет продолжаться. Про российские говорить некому.

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