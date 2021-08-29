Мнение: Миф о китайском «коммунизме» и пассионарный крах Японии

1. Вышел новый выпуск «Зелёной Свиньи», я прикрепил фрагмент к хвосту. Мы с Кримсональтером обсуждали «общество всеобщего благоденствия», о построении которого объявила Компартия Китая. Некоторые полагают, что речь идёт о раскулачивании богачей и о возврате к коммунизму, как было в СССР в конце 1920-х, когда Сталин свернул НЭП. Также мы говорили о признаках выздоровления российского ЦБ и о крепнущей дружбе России и Саудовской Аравии.

2. До сих пор находятся коммунисты, которые на голубом глазу заявляют, что в Китае коммунизм. Блогер dhurley_7 объясняет, почему с марксистско-коммунистической точки зрения в Китае даже не социализм:

https://olegmakarenko.ru/2212453.html?thread=817754981#t817754981

Вообще, если взять определение социализма и проверить его применимость в отношении Китая, картина вырисовывается следующая:

>Социализм — общественный строй, исключающий эксплуатацию человека человеком и планомерно развивающийся в интересах повышения благосостояния народа и всестороннего развития каждого члена общества.

>Экономическую основу С. составляет общественная собственность на средства производства, политическую основу – власть трудящихся масс при руководящей роли рабочего класса во главе с марксистско-ленинской партией.

Пойдем по пунктам.

А. Наличие в обществе миллиардеров, тем более рост их количества, возможно в одном единственном случае — в обществе присутствует эксплуатация человека человеком.

Б. В 1978 году на государственную собственность приходилось 56% ВВП страны, 43% – на коллективную, на необщественную форму собственности приходился всего 1% ВВП.

К концу 2013 года на частный сектор экономики приходилось свыше 60% ВВП страны.

Конституция КНР:

“Необщественный сектор экономики, включающий индивидуальные и частные хозяйства, ведущие дела в установленных законом пределах, являются важной составляющей социалистической рыночной экономики (что само по себе — оксюмоорон).”

“Законная частная собственность граждан неприкосновенна.”

Таким образом с экономической основой в виде общественной собственности там тоже не очень.

В. Членами коммунистической партии Китая (КПК) являются собственники как средних, так и крупных предприятий. По данным 2015 года они вместе с представителями страты профессиональных и технических специалистов составляли 14% от всего состава КПК.

“Руководящая роль рабочего класса” из устава КПК изъята.

То есть основа политическая так же пошла по звезде.

Итого: по всем пунктам социализм в Китае трещит по швам.

3. Виктор Мараховский цитирует письмо с вопросом от одного из своих читателей, который пишет о духовном крахе Японии:

https://t.me/vmarahovsky/1978

Знает ли история примеры успешного восстановления на коротком историческом отрезке (в рамках ныне живущих 1-2-3 поколений) народами и нациями своей пассионарности (запала, mojo), однажды утерянной в силу естественного хода событий? Мы видели много взлетов и падений (египтяне, римляне, испанцы и т.п. Ближе к нашему времени – небесспорно насчет падения, но Англия, Германия). Мы точно видим упадок пассионарности Японии, шокирующе резкий. Возможно, мы видим упадок США. Но видели ли мы пример взлет-падение-резкий взлет?

Вопрос чисто практический. Возьмем Японию. Невозможно представить себе, что нынешнее безвольное поколение японцев способно проявить чудеса отваги и военной доблести, которые демонстрировали их деды в 30-40-е гг. (их зверства и преступления не имеют отношения к теме вопроса: мы говорим про пассионарность в любых её проявлениях)? А так ли это? Вдруг под воздействием обстоятельств (конкретно – война или мощная военная пропаганда) эти же самые косплейщики и жиробасы на час, в рамках этого же поколения, выдадут нам такое, что мы сами зааплодируем? Еще конкретнее: бояться ли нам их в военном плане?

Если процесс утери пассионарности на коротком историческом отрезке времени необратим (по крайней мере, убедительных исторических примеров не находится), то реально ли упреждающе победить потенциального врага (а самые опасные из них в технологическом плане – понятно, США, Китай. Япония, Германия, Англия), научив и поощряя их играть на лютне, менять пол, заниматься гиг-экономикой и делать все те вещи, о которых Вы постоянно пишете? И занимаемся ли «мы» этим?

И вопрос прицепом: упадок России в 90-х и ее невообразимое возрождение, происходящее на наших глазах – это исключение из правил или просто временное военное поражение и последующее восстановление, каких примеров не счесть?»

Заданные вопросы вполне достойны обсуждения, при этом в термин «пассионарность» совершенно не обязательно вкладывать какие-либо псевдонаучные или эзотерические смыслы.