Не Хилькевич! – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Какая хорошенькая Анютка Хилькевич на этих фотографиях, согласитесь!
Фото: Соцсети
Только вот слева — вовсе не Хилькевич.
Слева — Лариса Витальна Долина. На 65 году жизни бабушка ничего лучше не придумала, как уфотошопить себя до состояния Хилькевич, ещё и 10-летней давности.
Лариса Витальна, мне, правда, интересно: «Что у вас в башке?» Вот реально — что?!
Фото: Соцсети
Вы и в молодости-то симпатичностью не отличались. Что заставляет вас на старости лет фотошопить из облезлой себя милашку Хилькевич?
Вы никогда не были красивой. Не поздно ли начинать, пусть и в виртуальной реальности?
То, что вы творите со своими изображениями в фоторедакторе, — я даже не знаю, как это назвать.
Фото: Соцсети
Это какой-то космический отрыв от реальности. Зачем вы даёте людям повод над вами смеяться? Вы неумная?
У вас есть совет для Ларисы Витальны? Давайте! Не стесняйтесь!
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет