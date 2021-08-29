Не Хилькевич! – Личное мнение

Какая хорошенькая Анютка Хилькевич на этих фотографиях, согласитесь!



Фото: Соцсети

Только вот слева — вовсе не Хилькевич.

Слева — Лариса Витальна Долина. На 65 году жизни бабушка ничего лучше не придумала, как уфотошопить себя до состояния Хилькевич, ещё и 10-летней давности.

Лариса Витальна, мне, правда, интересно: «Что у вас в башке?» Вот реально — что?!



Фото: Соцсети

Вы и в молодости-то симпатичностью не отличались. Что заставляет вас на старости лет фотошопить из облезлой себя милашку Хилькевич?

Вы никогда не были красивой. Не поздно ли начинать, пусть и в виртуальной реальности?

То, что вы творите со своими изображениями в фоторедакторе, — я даже не знаю, как это назвать.



Фото: Соцсети

Это какой-то космический отрыв от реальности. Зачем вы даёте людям повод над вами смеяться? Вы неумная?

У вас есть совет для Ларисы Витальны? Давайте! Не стесняйтесь!

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