СМИ: Удар в Кабуле осуществили США
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Удар в Кабуле осуществили США, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
«США произвели военный удар в Кабуле», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Согласно источникам, целью удара были предполагаемые боевики группировки «Исламское государство – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
Между тем телеканал Al-Jazeera сообщает, что в результате взрыва в Кабуле один ребенок погиб, еще три человека пострадали. По данным корреспондента телеканала, человеческие жертвы стали результатом ракетного удара по дому недалеко от аэропорта Кабула.
Ранее стало известно, что в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Смотреть комментарии → Комментариев нет