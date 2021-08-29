СМИ: Удар в Кабуле осуществили США

Удар в Кабуле осуществили США, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«США произвели военный удар в Кабуле», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

Согласно источникам, целью удара были предполагаемые боевики группировки «Исламское государство – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).

Между тем телеканал Al-Jazeera сообщает, что в результате взрыва в Кабуле один ребенок погиб, еще три человека пострадали. По данным корреспондента телеканала, человеческие жертвы стали результатом ракетного удара по дому недалеко от аэропорта Кабула.

Ранее стало известно, что в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.

28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.