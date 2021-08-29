В Новосибирске мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

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29.08.2021, 18:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Новосибирске пять человек пострадали в результате того, что житель Новосибирска, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из окна своей квартиры, информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

«По данным следствия, сегодня около 17 часов (13:00 мск – прим. ТАСС) подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на третьем этаже дома 1б по улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска, из окна собственной квартиры из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории. В результате противоправных действий мужчины пострадали пять человек, двое из них доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой врачебной помощи», – говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее в Ленобласти мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры, он находился в состоянии алкогольного опьянения.



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