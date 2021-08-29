В Казахстане возросло число жертв взрывов на военном складе

Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Поиски пропавших двух человек продолжаются», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, в четверг в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 (16.00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли несколько взрывов, пострадали десятки человек, погибли 13. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после взрывов на складе.