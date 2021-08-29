 

В Казахстане возросло число жертв взрывов на военном складе

29.08.2021, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧисло погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Поиски пропавших двух человек продолжаются», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, в четверг в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 (16.00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли несколько взрывов, пострадали десятки человек, погибли 13. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после взрывов на складе. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / Врачи Навального: Наш пациент может умереть в любой момент

12.10 / Винник победил COVID-19. Как выглядит певец после болезни

06.07 / Захарова указала на критические потери Литвы от санкций против Белоруссии

16.07 / Индия и Китай договорились о разведении сил

29.11 / Строительство “Северного потока – 2” могут возобновить в начале декабря

11.11 / Минздрав объяснил заражение медиков COVID-19 после вакцинации

04.12 / “Дело Джемилева”. Свидетель обвинения отказался от своих ранних показаний

03.01 / В Канаде разбился вертолет, среди погибших есть дети

29.04 / Посол Нидерландов подарил украинским медикам 600 горшков с тюльпанами

23.03 / У организовавшего поход в Хибины турклуба на маршрутах находятся еще 8 групп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика