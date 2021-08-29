Пример для подражания: работающие мамы воспитывают более успешных и независимых дочерей

Чтобы дочка выросла настоящей умницей, ее мама должна быть работающей. В этом случае благодаря хорошему примеру девочка получит больше шансов вырасти успешной и независимой личностью. Эту связь подтвердили ученые в новом исследовании.

Плодотворное воспитание

Автором научной работы является профессор Гарвардского университета Кэтлин МакГинн. Она изучила тему влияния работающих матерей на психологию дочерей. Как выяснилось в ходе исследования, такие женщины могут преподать отличный пример решимости, ответственности и независимости. У девочек при этом развивается устойчивость и целеустремленность.

Но не так прост и портрет рабочей матери. В исследовании был сделан акцент на женщинах, которые могли гармонично существовать между разными сферами жизни, в том числе занимаясь работой, домом и процессами получения новых знаний и навыков. Они обретали больше ценных навыков, которые помогали не просто достигать собственных целей, но и показывать положительный пример успеха дочерям.

Было также обнаружено, что влияние на детей оказывают и те жизненные уроки, которые они получают от матерей непосредственно дома. Например, когда мамы стараются сбалансировать работу и частную жизнь. Этот опыт учит принимать более ответственные и правильные решения.

Обратный пример

В то же время исследование МакГинн выявило проблемы, которые возникали у женщин, воспитанных безработными матерями. В таких случаях возрастал риск потери карьеры у вырастающих дочерей. Они с большей вероятностью отказывались от работы в пользу домашних забот. Иными словами, такие женщины повторяли решения своих матерей.

Однако, несмотря на обнаруженные закономерности, важно помнить о том, что подобные исследования говорят лишь о вероятностях. То есть успешная в карьере мама имеет больше шансов воспитать дочь с такими же успехами. Но это вовсе не значит, что подобный результат материнства в принципе невозможен для мам, которые предпочли домашнее хозяйство профессиональному развитию.