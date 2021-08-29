В США создали уникальное покрытие для бумаги

Американские ученые предложили новую технологию производства бумаги, которая превращает последнюю в весьма удобный материал. Речь идет об особом покрытии, которое отлично отталкивает любой жир.

Используя такую бумагу, вы забудете о беспокойстве, говорят специалисты. Теперь не нужно каждый раз проверять, насколько сухо стол, на который вы хотите положить лист. Жирных пятен все равно не останется.

Подобные разработки представляли и ранее. Но у этой одна особенность. Жироотталкивающая пропитка отлично разлагается в естественной среде. То есть, негативного влияния на экологию также не будет, что очень важно для продвижения изобретения в нынешних условиях. Это уже не те полимерные аналоги, что производились ранее.