На Донбассе в воскресенье ранены уже двое украинских военнослужащих – штаб ООС

“С начала суток зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня. […] В результате обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, второго – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Широкино (из минометов калибра 120 мм), Золотое-4 (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Причепиловка (из подствольных гранатометов), а в Луганской области (район не указан) запускали беспилотник.

“На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ”, – подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/431753221510256/

Сегодня о тяжелом ранении украинского военнослужащего сообщала пресс-служба оперативно-тактической группировки ООС “Север”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

28 августа в зоне проведения ООС пострадали 10 украинских военнослужащих.

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